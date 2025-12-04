Busalla, rimosso autoarticolato bloccato a Salvarezza: intervento dei Vigili del Fuoco con autogrù

L’autotrasportatore ha imboccato per errore una strada troppo stretta: fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco per riportare il mezzo in carreggiata

Si sono concluse oggi le operazioni di rimozione dell’autoarticolato rimasto bloccato in località Salvarezza, nel Comune di Busalla, dopo aver imboccato per errore una strada non adatta al transito dei mezzi pesanti. L’autista, probabilmente ingannato dalle indicazioni del navigatore, si è ritrovato senza possibilità di manovra lungo un tratto particolarmente stretto della viabilità collinare, impedendo la normale circolazione.

L’episodio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai residenti dopo che il mezzo si è immobilizzato, rischiando di ostruire completamente il passaggio e di creare ulteriori criticità sulla strada comunale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla successiva rimozione del rimorchio. Grazie all’autogrù, i soccorritori hanno sollevato la parte posteriore dell’autoarticolato, rotazione necessaria per permettere al mezzo di essere riposizionato correttamente sulla carreggiata. L’operazione, delicata e condotta con estrema precisione, ha richiesto il lavoro coordinato della squadra intervenuta, in modo da evitare ulteriori danni al veicolo e alla sede stradale.

Una volta ripristinata la posizione del mezzo, la circolazione è tornata gradualmente alla normalità, con la strada nuovamente percorribile per i residenti e per chi transita nella zona.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube