Busalla, intesta contratto Enel a un altro e non paga 6mila euro di bollette: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Busalla, a conclusione d’indagini, ieri hanno denunciato in stato di libertà per truffa, sostituzione di persona e falsità materiale commessa dal privato un 58enne genovese senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Il 58enne nel 2011 aveva stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica per abitazione con la compagnia Enel utilizzando l’identità di un’altra persona completamente ignara dei fatti, non ottemperando al pagamento delle bollette per un ammontare di 6.200 euro.