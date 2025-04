Busalla: incidente frontale tra due auto, ferito un bambino di 2 anni

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17:10, si è verificato un grave incidente stradale a Busalla, in via XXV Aprile, nei pressi della stazione ferroviaria. Lo scontro frontale tra due auto ha causato il ferimento di un bambino di soli 2 anni, ricoverato in codice giallo presso l’Ospedale Gaslini di Genova.

Dinamica dell’incidente e soccorsi sul posto

Uno dei due automobilisti coinvolti è stato trasportato al Villa Scassi di Genova in codice giallo. Immediato l’intervento dei soccorritori, che hanno raggiunto la scena con un’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto, un’automedica Golf 7, un’ambulanza della Croce Verde di Casella e una della Croce Rossa di Ronco Scrivia.

I Carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sono stati anche allertati i Vigili del Fuoco.