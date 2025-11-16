Busalla, 48enne italiano spaccia cocaina: preso dai carabinieri

Ieri i carabinieri di Busalla hanno denunciato un italiano 48enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Le indagini dei militari, cominciate a seguito di comportamenti sospetti del 48enne, hanno portato alla perquisizione della sua auto e della sua abitazione.
Gli investigatori hanno quindi trovato 25 grammi di cocaina, materiale per il taglio della sostanza stupefacente, il confezionamento delle dosi e la pesatura della droga.
