Bus 1 Amt terra di nessuno: marocchino aggredisce passeggeri. Denunciato

ieri gli agenti della Polizia di Stato di Genova hanno identificato e denunciato un 47enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare in Italia, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, per lesioni personali aggravate e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, segnalandolo anche amministrativamente per ubriachezza molesta.

L’altro giorno il nordafricano, palesemente ubriaco, è salito sul bus della linea 1 di Amt e ha cominciato a urlare e sbraitare volgarità in mezzo ai passeggeri impauriti.

Uno di loro si è avvicinato per dirgli di smetterla, ma il 47enne marocchino lo ha insultato e provocato.

I due sono scesi dal mezzo pubblico continuando a litigare finché il nordafricano dapprima ha sferrato un colpo di bottiglia sulla testa dell’altro. Poi, visto che il contendente si è difeso con veemenza, ha estratto un cacciavite tentando di colpirlo più volte, senza per fortuna riuscirci.

I poliziotti di una Volante sono quindi intervenuti, a seguito delle numerose segnalazioni al 112, impedendo conseguenze più gravi.

