Buona alla prima per il 1° Trofeo Val Lerrone

Garlenda – Buona alla prima per il debutto del Trofeo Val Lerrone, la manifestazione regionale di cross che con ben 170 iscritti provenienti da tutta la Liguria, ha riportato in Provincia di Savona una gara di corsa campestre regionale Fidal, Terza Prova Gran Prix Giovanile.

La competizione, organizzata da Fidal Liguria, dall’ Asd Atletica Val Lerrone, in collaborazione con il comune di Garlenda e la Pro Loco di Garlenda, ha proposto agli atleti il nuovo percorso di gara di Parco Villafranca che stato molto apprezzato da tecnici, atleti e giudici di gara e che ha buone prospettive di essere ulteriormente ampliato.

Giornata positiva anche dal punto di vista agonistico per la Val Lerrone che nel Cross 4 Km porta a casa anche una Medaglia d’Argento con Emma Baradel, categoria Allieve, una medaglia di Bronzo, sulla stessa distanza, con Nicolò Parodi categoria Allievi seguito dal compagno Lorenzo Galletto.

Il promettente Edoardo Scola, conquista la medaglia d’Oro nei 600m Esordienti M8.

Sempre meglio Giulio Betti, Junior, col suo terzo posto di categoria nel Cross 6 km, dove si conferma Adriano Cusato che è 19º assoluto e 4º nella categoria SM55. Nel Cross 5 km Donne, terzo posto assoluto per Deborah Mustari mentre Marina Bonora è prima nella categoria SF55 e 4º assoluta.

In progressione, nei 2,5 km Cadetti, Leonardo Galletto che chiude al sesto posto. Nei 2,5 km Cadette, si confermano Anna Giribaldi al 4º posto e Giorgia Gandolfo 5º posto.

Buone prestazioni nel Cross 1,5 km Ragazzi: 12º posto per Andrea Gallo, 13º Enrico Edoardo, 14º Shanti Duchini.

Per alcuni atleti più piccoli della Val Lerrone il Trofeo di casa è stata una occasione di debutto nella campestre.

Prendono confidenza con le competizioni, nel 600 metri Esordienti F8 Sophie Aschero che è quinta seguita al sesto posto da Viola Urselli.

Negli 800mt Esordienti F10 Vittoria Aurame è 5º mentre Giorgia Trevia chiude 8º.

Nei 600mt Esordienti M8 c’è da registrare anche il 7º posto di Giulio Raimondo e la buona prestazione negli Esordienti M10 800, per Tomaso Sapello che è 12º.

Il bilancio di giornata è tutto a favore di chi pratica il cross a cui è stato offerto un nuovo circuito di gara.

“Siamo soddisfatti di questo debutto e del ritorno di una prova Regionale Fidal in provincia di Savona, in un comune e una vallata che hanno dimostrato grande sensibilità per la corsa campestre ben intercettata dalla ASD Atletica Val Lerrone – ha dichiarato Carlo Rosiello, presidente Regionale Fidal Liguria che a settembre aveva accolto l’invito del Presidente AVL, Andrea Verna e del vice sindaco Alessandro Navone a visionare il circuito di Garlenda – L’obiettivo di Fidal Liguria è dare sempre nuove opportunità di gara agli atleti con manifestazioni sportive che offrano percorsi con caratteristiche tecniche diverse e che, coinvolgendo il territorio, promuovano l’atletica fra le gente. Fidal Liguria è grata a quanti, sportivi, istituzioni, volontari e sponsor, hanno reso possibile la gara in un circuito che ha molte potenzialità”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Andrea Verna presidente della ASD Atletica Val Lerrone che, a poco più di un anno dalla fondazione, ha raccolto grandi soddisfazioni sia sul campo di gara che nella promozione dell’atletica.

“Ricambieremo la fiducia della Fidal Liguria, del Comune di Garlenda, della Pro Loco e di tutte le aziende che hanno creduto in questo Trofeo investendo sempre maggiore impegno nella promozione dell’atletica e per ampliare questo percorso di gara che al suo debutto è stato molto apprezzato – ha dichiarato Andrea Verna – Il Trofeo Val Lerrone vuol essere anche una festa dello sport dedicata al territorio e a tutte le ASD liguri partecipanti, all’impegno dei tecnici, degli sportivi e delle famiglie che in tutta la Liguria lavorano volontariamente e con passione per la promozione dell’atletica fra i praticanti di ogni età e in particolare per i più giovani. Grazie a tutte le ASD e agli atleti che hanno partecipato, arrivando anche da molto lontano. Stiamo pensando già alla nuova edizione e a come migliorarla ulteriormente” conclude Verna.

Il Direttivo dell’Atletica Val Lerrone ringrazia il Gruppo Giudici di gara per la preziosa collaborazione.

A fine competizione, tutti gli atleti partecipanti hanno portato a casa un ricordo grazie al sostegno degli sponsor che, con la Pro Loco di Garlenda hanno voluto dare il loro benvenuto agli sportivi e al cross.

Nelle sacche offerte dal Fiat 500 Club Italia i premiati hanno trovato prodotti tipici,vino e Olio Evo in particolare, simbolo del legame fra sport e territorio e tanti omaggi.

