Buon compleanno, Fabrizio! con il coro Daneo al Teatro Stradanuova

Sabato sabato 24 febbraio ore 17

Come avviene da qualche anno, nel mese di febbraio il coro Daneo di Genova torna a proporre “Buon compleanno, Fabrizio!”, con le sue canzoni arrangiate per coro polifonico e dirette da Gianni Martini.

Partito in sordina otto anni fa, il “compleanno” è approdato quattro anni fa al salone di rappresentanza di palazzo Tursi, poi al salone del Maggior Consiglio del palazzo ducale: sale storiche e prestigiose, ma che si sono sempre rivelate troppo piccole per contenere tutte le persone che avrebbero voluto partecipare.

Quest’anno ricorderemo Fabrizio De Andrè sabato 24 febbraio alle 17 all’auditorio di Strada Nuova, vico Boccanegra, da via Garibaldi. Sono previste anche una alcune repliche presso i municipi cittadini. Le prime saranno sabato 2 marzo ore 17 Bassa Valbisagno, salone del municipio; domenica 3 marzo ore 17 Media Valbisagno, auditorium di quartiere

Il coro Daneo ha carattere amatoriale, ma è diretto Gianni Martini, un musicista ben noto in ambito nazionale: autore di testi didattici, cofondatore e direttore della scuola MusicLine, per molti anni chitarrista di Giorgio Gaber.

Si tratterà anche di un’ interessante esperienza musicale perché, se “La Canzone del Maggio” e “Girotondo” sono già nati con un’impostazione corale, non si può dire altrettanto di brani come “Il Canto del servo pastore” o la “Canzone dell’amore perduto”; anche questi brani verranno proposti negli arrangiamenti di Gianni Martini per coro polifonico.

All’incontro parteciperà Laura Monferdini, di Via del Campo 29 rosso e i giovani allievi della scuola Musicline.