Buco sanità, Sanna col pallottoliere in aula: un aiuto a Bucci per fare i conti giusti

“Ho studiato le carte e fatto i conti. L’informativa sul buco di bilancio presentata in Consiglio regionale dal presidente Marco Bucci, che parla di 19.2 milioni di euro per il 2024, per noi è nulla.

Perché l’unico atto ufficiale è una delibera approvata dalla giunta alcuni giorni fa che parla di un disavanzo di gestione di 62 milioni di euro e di un taglio di 35 milioni sui livelli essenziali di assistenza per coprirlo.

Questo è l’unico e ultimo documento ufficiale che attesta quello che è l’ammanco in sanità in Liguria”.

Lo ha dichiarato oggi in aula il capogruppo regionale del Pd Armando Sanna, che ha replicato a Bucci presentandosi al seggio con un pallottoliere, messo in bella mostra “per aiutare la giunta a fare i conti”.

“Quelle di Bucci – ha spiegato Sanna – sono solo parole che non sono avvalorate da nessun atto concreto. La realtà è che ieri c’erano centinaia di cittadini in attesa al San Martino che aspettavano una visita, che passano mesi prima di poter avere un esame diagnostico o visita specialistica, perché le liste d’attesa sono sempre ferme.

Questa sanità è saltata, la destra ha messo in ginocchio il sistema sanitario ligure. La realtà è che serve un’azione concreta, una svolta.

Oggi abbiamo solo tagli alla sanità, tagli alla disabilità e ai servizi di assistenza, che minano il diritto alla cura dei liguri. Questo è quello con cui i cittadini si scontrano quotidianamente.

È giunto il momento di archiviare questa narrazione. Ai cittadini non interessano i tentativi della destra di mistificare la realtà per nascondere i propri errori o i buchi di bilancio a loro è chiaro che i servizi sanitari non ci sono. Noi ci batteremo perché si lavori per garantire loro il diritto alla cura per tutti, non solo per chi può permetterselo”.