Bucci: Regione Liguria entra in Amt appena Tursi apre le porte

“Faremo sicuramente la legge sull’agenzia dei trasporti che sarà uno dei collegati al bilancio, e quindi la facciamo entro fine anno. Pensiamo all’Agenzia dei trasporti, non l’azienda, perché l’agenzia è il regolatore.

Dopodiché bisogna costruire l’azienda e la costruiremo non appena entriamo in Amt e nelle altre aziende.

Faremo un’azienda sola che gestisce tutto”.

Lo ha dichiarato ieri, a margine dell’assemblea di Ance, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“L’agenzia serve per la regolazione – ha spiegato Bucci – altrimenti ci sono quattro Ato che regolano il trasporto pubblico e sarebbe difficile che diano alla stessa alla stessa azienda il business.

Se facciamo l’agenzia, tra l’altro, oltre al trasporto pubblico su gomma si può parlare di treno, si può parlare di autostrade, si può parlare di tante cose.

Comunque, che mi vengano a dire che si può entrare. Siamo pronti. Appena il Comune di Genova apre le porte, noi entriamo in Amt”.