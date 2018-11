Bucci: Corso Perrone riapre domani mattina

“Corso Perrone riaprirà domani mattina e sarà un grosso passo in avanti per la Valpolcevera”. A comunicarlo il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario per la ricostruzione di ponte Morandi a margine dell’inaugurzione a Bolzaneto del nuovo Sportello di prossimità del Tribunale che ha poi agigunto: “Questa mattina abbiamo iniziato la demolizione del cavalletto del pilone 9 del ponte e tra due settimane al massimo prevedo anche la riapertura di via Perlasca”.

Così la strada sulla sponda destra del Polcevera ricollegherà la vallata con il resto della città già da domani mattina e non da venerdì sera come era stato inizialmente detto.

Sono stati, quasi ultimati i lavori sulla realizzazione della cosiddetta ‘mantovana’, la struttura di protezione, dall’eventuale caduta di materiale dai monconi ovest del viadotto.