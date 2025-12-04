Bucci a Brignole tra gli operai che bloccano binari: massimo impegno per ex Ilva

“Massimo impegno” per mantenere lo stabilimento ex Ilva e “Tutti uniti” per salvaguardare il lavoro nello stabilimento di Genova Cornigliano.

Il presidente della Regione Liguria poco dopo le 13 di oggi si è recato nella stazione ferroviaria di Genova Brignole, dove i metalmeccanici, scesi in corteo dal Ponente genovese fino alla sede della Prefettura in via Roma, hanno poi bloccato i binari.

Il governatore ligure ha ricevuto il microfono del megafono da uno dei leader dei sindacalisti Fiom e ha rassicurato i lavoratori.

Traffico in tilt in Centro città e mezzi meccanici degli operai schierati nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Brignole.

“Le prossime azioni – ha spiegato Bucci ai lavoratori a Brignole – saranno domani a Roma. Non posso dire adesso che tornerò vincitore, ma noi tutti i giorni lavoriamo su questo, per fare sì che il materiale da Taranto arrivi a Genova. Dobbiamo lavorare anche per altre forniture per Genova Novi Ligure e Racconigi”.

Bucci ha quindi chiuso con una raccomandazione ai manifestanti: “Cerchiamo di evitare altre situazioni difficili”, in riferimento alle forti tensioni e agli scontri della mattinata in via Roma, davanti alla sede della Prefettura di Genova.