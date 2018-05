Brutto incidente per un ciclista a Pietra Ligure

Questa mattina a Pietra Ligure si è verificato un grave incidente ai danni di un ciclista 40enne. L’uomo stava percorrendo, intorno alle 11.15, in sella alla sua bici via Felice Cascione quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto, chiamata da un passante, è giunta un’ambulanza di Pietra Soccorso e un’automedica del 118 con il personale sanitario che ha prestato le prime cure del caso.

L’uomo nell caduta ha riportato un forte trauma toracico e una lesione alla spalla.

Visto la gravità delle ferite riportate il 40enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.