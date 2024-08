Incidente poco fa in via Piacenza davanti alla rimessa AMT. Un’auto una Opel grigia stava girando probabilmente per entrare nella rimessa, quando uno scooter è sopraggiunto andando ad impattare nel mezzo.

Il centauro è caduto a terra e sono intervenuti i soccorsi.

Sul posto personale di AMT e la Polizia di Stato.

Notizia in aggiornamento