Brutto incidente in Lungobisagno Istria: centauro a terra

Brutto incidente pochi minuti fa, intorno alle 7.45, fa in via Lungobisagno Istria.
La dinamica è ancora poco chiara. Una moto è entrata in contatto con un’auto che, sembra procedesse in direzione opposta.
L’impatto è stato molto violento ed un centauro, un uomo di 45 anni, da quanto spiega il 118, è finito a terra.
Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza della Nuova Volontari San Fruttuoso e l’automatica Golf 3.
Il ferito viene trattato sul posto. Sul posto la Polizia Locale.
Notizia in aggiornamento
Il codice di soccorso è stato declassato in codice giallo.
Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube