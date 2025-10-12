Brutto incidente in corso Sardegna: scooter a terra

Brutto incidente intorno alle 22.10, a Genova San Fruttuoso all’incrocio tra corso Sardegna e piazza Giusti.

Poco chiara la dinamica del sinistro ma un centauro è finita a terra e si è procurato diversi traumi.

Sul posto in codice rosso un’ambulanza della Nuova Volontari del Soccorso San Fruttuoso e l’automedica Golf 3.

Il centauro viene trattato sul posto.

Sul posto anche la Polizia Locale con tre auto.

Aggiornamento

Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’Ospedale San Martino

Photo Gallery

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube