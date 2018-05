Brugneto Sport Day: domenica prossima la grande festa degli sport acquatici

GENOVA. 30 MAG. Al via domenica 3 giugno la 3° edizione del “Brugneto Sport Day”, un evento sportivo irrinunciabile per tutti coloro che per la prima volta vogliono cimentarsi nella pratica delle discipline sportive all’aria aperta nella splendida cornice del Lago del Brugneto, nel cuore del Parco dell’Antola, in un’area protetta di grande valore naturalistico ed ambientale.

Un appuntamento certamente di successo nell’ambito delle varie iniziative inserite a calendario in occasione della XV Giornata Nazionale dello Sport promossa e organizzata dal CONI in tutta la Liguria.

L’evento, organizzato dai Comuni di Torriglia, di Propata e di Rondanina, in stretta collaborazione con il CONI Liguria, il CONI Genova, le Federazioni sportive italiane della Canoa e Kayak, del Canottaggio, del Canottaggio a Sedile Fisso, della Vela e della Pesca Sportiva, il Parco Antola ed Iren, è rivolto soprattutto a promuovere nei giovani la diffusione, la conoscenza e la pratica dilettantistica degli sport acquatici e nel contempo intende valorizzare il Lago del Brugneto, quale luogo suggestivo dove praticare sport a contatto della natura e dove osservare il paesaggio da una prospettiva nuova: la superficie dell’acqua.

Durante l’intera giornata dalle ore 10.30 fino alle 17.00, per chi vorrà solcare le cristalline acque del lago, sarà possibile salire a bordo di kayak, di piccole barche a vela (optimist) e di barche da canottaggio, accompagnati dagli istruttori delle varie discipline.

Per gli appassionati del kayak saranno organizzate emozionanti escursioni con istruttore lungo le sponde del lago. Nella stessa giornata sarà possibile accedere all’interno dei cunicoli della diga, prenotando la visita presso il Parco dell’Antola al n. 010944175.

Il pesciolino Frinti, simpatica mascotte della manifestazione, aspetta quindi tutti in riva al lago per una sensazionale avventura acquatica.