Brexit? Bucci e Benveduti a Londra per promuovere eccellenze Genova e Liguria

S’inizia oggi e terminerà lunedì prossimo la missione a Londra del sindaco di Genova Marco Bucci, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e dell’assessore comunale al Marketing territoriale Barbara Grosso, accompagnati da 23 rappresentanti di botteghe storiche e e dell’artigianato ligure che rappresentano l’eccellenza della nostra regione.

“Tre intensi giorni londinesi – ha spiegato l’assessore Benveduti – per affiancare le nostre eccellenze, che si presentano su questi mercati e promuovere la nostra Regione in una città da secoli strettamente legata a Genova e alla Liguria. Voglio ben rappresentare alla comunità economica finanziaria londinese che il nostro è e sarà sempre più un ‘business friendly environment’ per chiunque voglia investire con noi”.

Oggi l’assessore Benveduti ha inaugurato con il taglio del nastro l’importante appuntamento annuale del bazar natalizio “Italian Christmas fair, ligurian special edition” cui ha partecipato anche il sindaco Bucci.

Stasera alla cena di fundraising all’Hotel Baglioni verrà proposto di arrivare alla firma di un gemellaggio istituzionale tra Città di Genova e City of London.

Domani il sindaco Bucci e la delegazione ligure si recheranno alla casa di Mazzini con il presidente del Mazzini e Garibaldi club Domenic Pini e Nello Pasquini presidente del St. George club. Successivamente, sarà celebrata la Messa di suffragio attesa da tutta la comunità italiana per stringersi in preghiera per le vittime del Ponte Morandi nella chiesa di St. Peter in Clerkenwell.

Lunedì sindaco e assessori Grosso dovranno affrontare una fittissima agenda organizzata da Maurizio Fazzari, senior partner Caralline Advisors e director dell’Italian Chamber of Commerce, con la presentazione di Genova al “Business Club” per poi continuare in un aggiornamento delle relazioni già attivate lo scorso giugno e varie interviste con importanti emittenti televisive inglesi.