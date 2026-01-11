Bresh ferito al volto ironizza: Dobermann 1 – Andrea 0

Il cantautore ligure rassicura i fan sui social dopo le immagini che avevano destato allarme per l’incontro con un Dobermann

Alcune fotografie pubblicate sui social hanno fatto scattare l’allarme tra i fan di Bresh. Nelle immagini, il cantautore ligure appariva con evidenti segni sul volto, alimentando timori sulle sue condizioni di salute. A chiarire rapidamente l’accaduto è stato lo stesso artista, che ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un episodio con un cane, riportando ferite lievi.

Il racconto dell’accaduto

Andrea Brasi, questo il nome all’anagrafe del cantante, ha spiegato che i graffi e i segni visibili sul viso sono stati provocati da un Dobermann. Attraverso le Instagram Stories ha mostrato i cerotti applicati sul volto, sottolineando come non si sia trattato di nulla di serio. Con il consueto tono ironico ha scritto: “Graffi e segni, ma niente di serio”, accompagnando il messaggio con la battuta: “Dobermann 1 – Andrea 0”.

Le rassicurazioni successive

Nelle ore successive Bresh è tornato sull’episodio per tranquillizzare ulteriormente i follower. “Ragazzi, nulla di grave. Ieri sera ho avuto un piccolo scontro con un Dobermann, ma l’abbiamo risolto da gentiluomini… mi ha chiesto scusa!”, ha aggiunto, ridimensionando l’accaduto e confermando di stare bene.

L’ironia per sdrammatizzare

Il cantautore ha infine chiuso la vicenda con un’ulteriore nota ironica, facendo riferimento all’aspetto momentaneamente segnato del volto: “Sta roba del pirata mi è sfuggita di mano”. Un modo per stemperare la preoccupazione e riportare serenità tra i suoi sostenitori.

