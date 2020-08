Brescia-Samp, Ranieri: Gara condizionata dal caldo

Vince l’afa e sotto il sole del 1° d’agosto non potrebbe essere altrimenti. Sottolineando il clima torrido con cui hanno dovuto confrontarsi i calciatori sul campo, Claudio Ranieri analizza così la sfida del “Rigamonti”, l’ultima della stagione: «C’era un caldo tremendo. Tutte e due le squadre hanno dato fondo all’ultima goccia di energia ma, seppur con difficoltà, entrambe hanno provato a vincere e la gara è stata piacevole».

Bilancio. «Il bilancio non può essere che positivo – prosegue il mister -. Fin dal mio arrivo ho sempre creduto nella salvezza, non pensavo però che avremmo centrato l’obiettivo con quattro giornate di anticipo sulla conclusione del campionato e il merito è del gruppo. Quagliarella ha provato in tutti i modi a festeggiare la 200ª presenza in blucerchiato con il gol, ci era riuscito alla fine ma era in fuorigioco. Resta un pericolo costante per gli avversari e il nostro punto di riferimento».