Borzoli: arrestato 39enne per spaccio di droga, sequestrati cocaina e hashish

Sequestrate anche forme per compattare l’hashish e fogli di carta plastificata con il simbolo massonico

La Polizia ha arrestato un 39enne di Borzoli con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nella serata di sabato scorso, nell’ambito di un’attività di contrasto al traffico di droga condotta dalla IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso.

Gli investigatori, dopo aver raccolto informazioni sull’illecita attività dell’uomo, hanno avviato un servizio di osservazione. Il 39enne è stato notato mentre entrava e usciva con atteggiamento sospetto da un appartamento della zona. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 750 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Perquisizione e sequestro di droga e strumenti per il confezionamento

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 43 grammi di cocaina, oltre a 300 grammi di hashish suddivisi in tre panetti. L’abitazione si è rivelata essere una vera e propria base operativa per la produzione e il confezionamento della droga: al suo interno sono stati trovati una pressa in metallo utilizzata per compattare l’hashish e una matrice metallica per imprimere un logo a forma di foglia di marijuana sui panetti.

Gli agenti hanno inoltre scoperto 18 fogli di carta plastificata con adesivi raffiguranti il simbolo massonico dell’“Occhio Onniveggente” all’interno di un compasso e una squadra, accompagnato dalla scritta “Illuminaty Farm”.

Questi adesivi erano già comparsi in un’indagine della Polizia di Stato di Milano nel giugno scorso.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Rimane valida la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

