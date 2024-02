Borse di studio regionali relative alla spesa sostenuta dalle famiglie liguri, è stata approvata la graduatoria dei vincitori

Borse di studio regionali relative alla spesa sostenuta dalle famiglie liguri per l’iscrizione e la frequenza nelle scuole paritarie relativa all’anno scolastico 2022/2023. I vincitori sono 871, per uno stanziamento complessivo da parte della Regione di 562mila euro.

“Grazie a questi fondi vogliamo coniugare il diritto allo studio degli alunni con una più ampia libertà nella scelta educativa dei genitori – spiega l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro.

– Diamo continuità a una misura che ormai da tempo rappresenta un aiuto concreto per le famiglie liguri. L’importo erogato per l’anno scolastico 2022/2023 è in linea con gli stanziamenti precedenti e soddisfa un numero significativo di richiedenti. In questi mesi continueremo a lavorare per riuscire a rispondere al maggior numero di richieste”.

Questa tipologia di borsa di studio è istituita dalla Regione per contribuire alla spesa per l’iscrizione e la frequenza sostenuta dalle famiglie degli alunni residenti in Liguria e frequentanti le scuole paritarie elementari (primarie), medie (secondarie di primo grado) e superiori (secondarie di secondo grado).

L’importo della borsa di studio, erogato da Regione Liguria attraverso Aliseo, è differenziato per i diversi ordini di scuola: 600 euro per la scuola elementare, 800 euro per la scuola media e 1.100 euro per la scuola superiore.

Aliseo ha pubblicato la graduatoria dei vincitori sul sito www.aliseo.liguria.it. Le famiglie riceveranno l’importo della borsa di studio a partire da lunedì 26 febbraio.