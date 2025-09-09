Home Cronaca Cronaca Genova

Borgoratti, donna muore schiacciata da un’auto che era stata parcheggiata in discesa

Borgoratti, donna muore schiacciata da un’auto che era stata parcheggiata in discesa
Un'ambulanza (immagine di repertorio)

L’incidente questa mattina davanti alla farmacia San Rocco

Grave incidente questa mattina, intorno alle 7.30, in via Borgoratti a Genova. Una donna di 72 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto che, parcheggiata in discesa nei pressi della farmacia San Rocco, si è rimessa in movimento senza freno a mano inserito.

La dinamica dell’accaduto

Secondo i primi accertamenti, il veicolo era stato lasciato poco distante dai cassonetti. Improvvisamente, però, ha iniziato a scivolare lungo la strada fino a colpire la donna che camminava sul marciapiede, schiacciandola contro il muro. L’impatto si è rivelato fatale.

I soccorsi immediati ma inutili

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della squadra emergenze 821 e l’automedica Golf 1. È stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la donna rimasta incastrata sotto l’auto e l’hanno affidata ai soccorritori. Nonostante i tentativi di rianimazione, protratti per circa mezz’ora, per la 72enne non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto che constatarne il decesso.

Indagini in corso della polizia locale

La polizia locale, intervenuta subito dopo l’incidente, ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per effettuare i rilievi. Restano da chiarire le cause: se si sia trattato di un guasto meccanico al freno a mano o di una mancata attivazione al momento del parcheggio.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook, Twitter e YouTube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE