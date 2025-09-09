Borgoratti, donna muore schiacciata da un’auto che era stata parcheggiata in discesa

L’incidente questa mattina davanti alla farmacia San Rocco

Grave incidente questa mattina, intorno alle 7.30, in via Borgoratti a Genova. Una donna di 72 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto che, parcheggiata in discesa nei pressi della farmacia San Rocco, si è rimessa in movimento senza freno a mano inserito.

La dinamica dell’accaduto

Secondo i primi accertamenti, il veicolo era stato lasciato poco distante dai cassonetti. Improvvisamente, però, ha iniziato a scivolare lungo la strada fino a colpire la donna che camminava sul marciapiede, schiacciandola contro il muro. L’impatto si è rivelato fatale.

I soccorsi immediati ma inutili

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza della squadra emergenze 821 e l’automedica Golf 1. È stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto la donna rimasta incastrata sotto l’auto e l’hanno affidata ai soccorritori. Nonostante i tentativi di rianimazione, protratti per circa mezz’ora, per la 72enne non c’è stato nulla da fare: il medico non ha potuto che constatarne il decesso.

Indagini in corso della polizia locale

La polizia locale, intervenuta subito dopo l’incidente, ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per effettuare i rilievi. Restano da chiarire le cause: se si sia trattato di un guasto meccanico al freno a mano o di una mancata attivazione al momento del parcheggio.

