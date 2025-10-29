Bordilli espulsa, maggioranza Salis: giusta decisione. ‘Fascismo rosso’ a Tursi non c’è

La maggioranza che sostiene la sindaca Silvia Salis a Tursi fa quadrato attorno al presidente del consiglio comunale Claudio Villa (Pd) di cui l’opposizione chiede le dimissioni dopo l’espulsione e l’ordine alla Polizia Locale di allontanare dall’aula consiliare la capogruppo leghista Paola Bordilli, dopo che ha tentato di discutere la sospensione degli aumenti delle tariffe Amt.

Pd, Lista Salis, Avs e Riformiamo Genova oggi hanno così respinto le accuse di “fascismo rosso” a Tursi e le richieste di dimissioni del presidente del consiglio comunale, esprimendo “solidarietà a Villa, che ha gestito nel rispetto delle regole l’ennesimo momento di forte tensione in aula”.

“Il suo comportamento – hanno spiegato i consiglieri della maggioranza Salis – è stato corretto e conforme al ruolo istituzionale, garantendo la prosecuzione dei lavori consiliari nonostante le continue provocazioni.

Dovere arrivare all’allontanamento di un consigliere è sempre un fatto negativo per l’istituzione, ma è inaccettabile che una parte della destra continui a trasformare il confronto politico in scontro personale.

Prima si alzano i toni e si interrompe il regolare svolgimento dei lavori, poi si tenta di passare per vittime: un copione ormai consueto che nulla ha a che vedere con il rispetto del dibattito democratico.

Il consiglio comunale deve restare un luogo di confronto civile e di rispetto reciproco, non di violenza verbale o propaganda fuori tempo massimo.

Ringraziamo gli agenti della Polizia Locale per la correttezza e la professionalità dimostrate.

Vederli intervenire in uno spazio che dovrebbe essere presidio di confronto democratico colpisce ancor più chi, come noi, ha sempre concepito le istituzioni come luoghi di parola, non di tensione. È un segnale che non può essere ignorato”.