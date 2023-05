Bordighera, una 19enne vola giù da terrazza di 4 metri dopo la discoteca: è grave

Una 19enne di Sanremo è rimasta gravemente ferita, intorno alle 4 della scorsa notte, è caduta da una terrazza sul lungomare di Bordighera dopo una serata trascorsa in discoteca.

La giovane ha compiuto un volo di circa quattro metri, riportando la frattura di un polso e un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza. Poi la ferita è stata trasportata con l’elicottero Grifo, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dei fatti. Tuttavia, al momento non sembra esserci il coinvolgimento di terzi, ma non è chiaro se la 19enne sia volata giù da sola perchè abbia perso l’equilibrio oppure per un gesto volontario.

I carabinieri, stanno cercando di capire se avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti e se si trovasse in compagnie di amici.