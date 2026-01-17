Bombe carta degli Antifa contro CasaPound al grido: via, via fascisti e Polizia

Decine fra fumogeni e bombe carta esplose durante la manifestazione di “Genova Antifascista” contro il giorno del tesseramento di CasaPound nel capoluogo ligure.

La sede del movimento di ultradestra in via Montevideo alla Foce oggi è stata “circondata” dagli antagonisti Antifa per impedire il tesseramento al grido di “Via, via fascisti e Polizia”.

I pacifici militanti di CasaPound non hanno accettato le provocazioni e quindi non si sono presentati nella sede genovese, preferendo svolgere l’attività del tesseramento in Liguria nella sede della Spezia.

I locali di via Montevideo, protetti da uno spiegamento di Forze dell’ordine, sono rimasti intatti. Pertanto, il tesseramento proseguirà nei prossimi giorni anche nel capoluogo ligure.

Nella zona della Foce si sono registrati forti disagi per gli abitanti e i commercianti, che hanno protestato.

Grazie al proficuo lavoro e alla professionalità delle Forze dell’ordine, non si sono registrati disordini, né scontri con feriti.