Bolzaneto, due rom rubano telefonino in un supermercato: arrestati dai carabinieri

I ladri, un 19enne e un 28enne di nazionalità romena, sono stati segnalati dal personale addetto alla vigilanza e da un carabiniere libero dal servizio alla pattuglia dei carabinieri di Bolzaneto, che è tempestivamente intervenuta e li ha arrestati

Ieri i carabinieri di Genova Bolzaneto hanno arrestato due cittadini romeni di 19 e 28 anni per furto aggravato in concorso.

I due rom, approfittando di un attimo di distrazione di un commesso di un supermercato di Bolzaneto, si sono impossessati di uno smartphone del valore di circa 1.500 euro, dandosi poi alla fuga.

Il personale addetto alla sicurezza, immediatamente allertato, ha seguito i ladri stranieri sino al parcheggio, dove un carabiniere libero dal servizio, visto quanto stava accadendo, ha chiesto l’ausilio dei colleghi della caserma di Bolzaneto.

I militari, tempestivamente intervenuti, sono riusciti a fermare l’auto su cui i due stranieri si erano allontanati.

La successiva perquisizione ha consentito di trovare il telefono cellulare rubato, che è stato restituito al titolare responsabile della rivendita.

Terminate le formalità di rito, i due ladri sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Genova in attesa del processo con rito direttissimo.