Bohemian Rapsody fra le onde e gli scogli di Pieve Ligure

Martedì sera 1 agosto 2023, ore 21.15

Appuntamento da non perdere domani 1 agosto alle h. 21,15 a Pieve Ligure, dove la musica e la storia di Freddie Mercury, leader dei Queen, cavalcheranno letteralmente gli scogli di Pieve Ligure.

La splendida cornice naturale degli scali a mare di Pieve bassa si trasformerà, martedì sera, 1 agosto, in un inconsueto quanto magico palcoscenico, per accogliere la proiezione di un capolavoro della cinematografia recente: “Bohemian Rhapsody“.

Film cult uscito nel 2018 che ha raccontato la vera storia di Freddie Mercury (interpretato da Rami Malek) e la storia dei Qeen dal 1970 al 1985, anno dell’indimenticabile concerto “Live Aid”.

“Bohemian rapsody” è il singolo uscito nell’ottobre del 1975 che fa parte dell’album “A night at the opera”.

E’ la storia di Farrokh Bulsara (Freddie Mercury), un ragazzo britannico di 24 anni che nel 1970 lavora come scaricatore di bagagli all’aeroporto di Londra. Si propone come cantante in una band che si chiama Smile, dove suonano Brian May e Roger Taylor.

In poco tempo ne cambia il nome e la storia: il loro nuovo nome diventa Qeen.

La band cresce e suona in giro per la Gran Bretagna fino a quando viene notata da un manager della EMI: John Reid. Arriva il primo contratto dei Qeen e Farrokh diventa Freddie Mercury.

Nel 1975 lasciano la casa discografica EMI che si rifiuta di pubblicare “Bohemian Rhapsody”, giudicata non conforme agli standar dell’epoca, ermetica e troppo lunga.

Il brano esce comunque in radio e, nonostante le recensioni negative, diventa un grande successo. Successo che durerà fino a tutti gli anni ’80, fra alti e bassi di Freddie che diventa sempre più vittima di un vero linciaggio mediatico da parte della stampa.

Freddie lascia la band per suonare da solista, si trasferisce a Monaco e sono anni duri per lui. Fino a quando non decide di tornare a Londra e ritrovare i Qeen.

Cosa accade dopo non ve lo raccontiamo per non svelare agli spettatori di domani che non hanno mai visto “Bohemian rapsody” un finale ricco di emozioni.

La Proloco di Pieve Ligure presenta questo grande evento davvero unico nel suo genere. L’ingresso è gratutito.

Al calar del sole verrà proiettato su un grande schermo fronte mare, tra gli scogli dello Scalo Torre, il capolavoro di Bryan Singer.

Un palcoscenico naturale quello di domani sera a Pieve Ligure, fra il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli e le luci del tramonto che daranno il via alla proiezione di questo capolavoro.

Quello di domani sera a Pieve bassa si preannuncia davvero uno spettacolo da non perdere, dove l’unico biglietto di ingresso sarà l’emozione che il ricordo di Freddie Mercury farà sentire a tutti i presenti.

Agli spettatori di questo palco sul mare non resterà altro da fare che accomodarsi sulle sedie a due passi dagli scogli e seguire il consiglio di Freddie Mercury che cantava in “Bohemian rapsody”: “Open your eyes, look to the skies and see”. Sabrina Malatesta

Il trailer ufficiale