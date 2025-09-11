Bogliasco verso la candidatura a Comune Europeo dello Sport 2027

La visita della Commissione ACES

Dal 11 al 13 settembre 2025 Bogliasco ha ospitato la Commissione Aces Europe, la Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, per la valutazione della candidatura a Comune Europeo dello Sport 2027. La visita si concluderà sabato 13 settembre alle ore 12 con una conferenza stampa presso la Sala Bozzo, dove verranno illustrate le prime impressioni degli esperti sul percorso di candidatura.

Bogliasco è l’unico comune ligure a concorrere per il titolo, insieme ad altre sei città italiane: Agropoli (SA), Cattolica (RN), Cavarzere (VE), Civita Castellana (VT), Palmi (RC) e Tito (PZ). La Commissione assegnerà il riconoscimento a quattro località tra quelle candidate.

Una piccola comunità con un cuore sportivo

Nonostante i suoi 4.500 abitanti e i soli 4,42 km² di superficie, Bogliasco è considerata una “stupefacente anomalia”, come ha sottolineato il sindaco Luca Pastorino. La varietà e la diffusione delle discipline praticate testimoniano infatti la forte identità sportiva del borgo, che da sempre vede nello sport uno strumento di socialità, inclusione e crescita.

Durante la visita, la Commissione ha avuto modo di conoscere le realtà sportive locali: dal Club Nautico, che festeggia i suoi 100 anni, al cantiere del nuovo Stadio del Nuoto, dal Tennis Club ai campi dove si allenano le giovanili del Bogliasco e della Sampdoria. L’elenco comprende discipline come vela, surf, subacquea, apnea, nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tennis, calcio, cricket, biliardo, ginnastica e attività dedicate sia agli anziani sia alle persone con disabilità.

La conferenza stampa di chiusura

Al termine delle visite, la Commissione ACES si riunirà per elaborare il proprio parere tecnico sulla candidatura di Bogliasco. I risultati preliminari saranno condivisi nella conferenza stampa conclusiva, un momento importante che potrebbe segnare un passo decisivo verso l’assegnazione del titolo di Comune Europeo dello Sport 2027.

