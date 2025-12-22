Bogliasco, incendio sul tetto di una casa cantoniera lungo l’Aurelia

Denso fumo nel pomeriggio lungo la via Aurelia: intervento dei Vigili del Fuoco e stop temporaneo alla linea ferroviaria

Nel pomeriggio di ieri un incendio ha interessato il tetto di una casa cantoniera situata lungo la via Aurelia, nel territorio comunale di Bogliasco. L’episodio ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti per la presenza di una densa colonna di fumo visibile a distanza, che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte per garantire un’adeguata riserva idrica e dal carro aria respirabile, impiegato per consentire agli operatori di lavorare in sicurezza durante le operazioni di spegnimento. L’intervento si è concentrato sul contenimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza della copertura dell’edificio, evitando il propagarsi dell’incendio alle strutture circostanti.

Interruzione temporanea del traffico ferroviario

Considerata la stretta vicinanza della casa cantoniera alla linea ferroviaria costiera, durante le operazioni di spegnimento è stata disposta in via precauzionale l’interruzione temporanea della circolazione dei treni. Lo stop è stato limitato al tempo strettamente necessario per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza e prevenire possibili rischi legati alla caduta di detriti o alla presenza di fumo in prossimità dei binari.

Nessun ferito e situazione sotto controllo

Non si registrano persone coinvolte né feriti a seguito dell’incendio. Al termine dell’intervento, l’area è stata messa in sicurezza e la situazione è tornata progressivamente alla normalità, con il ripristino della circolazione ferroviaria una volta concluse le operazioni.

