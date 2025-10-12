Bogliasco è Comune europeo dello Sport 2027: riconoscimento ACES per il borgo ligure

Il riconoscimento di ACES Europe
Bogliasco è stato ufficialmente designato da ACES Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) come Comune europeo dello Sport 2027 — titolo che attribuisce al borgo ligure un posizionamento di rilievo a livello continentale. Bogliasco è il solo candidato ligure per questo riconoscimento.
Secondo il Presidente ACES, Gian Francesco Lupattelli, la scelta premia una “politica sportiva esemplare, strutture di qualità, programmi ben progettati e varietà di attività”.
Un piccolo comune con grandi ambizioni sportive
Il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, ha accolto con orgoglio la notizia: «Questo riconoscimento ci onora e premia lo sforzo quotidiano di tutte le associazioni sportive di Bogliasco, rendendo il nostro paese, pur con meno di 5.000 abitanti, competitivo e riconosciuto a livello europeo».
La valorizzazione parte da una rete di impianti, discipline varie e luoghi di aggregazione sportiva ben radicati: calcio, nuoto, tennis, attività acquatiche e altre specialità fanno parte del panorama sportivo locale.
Il percorso verso la designazione e la premiazione ufficiale
Bogliasco si è distinto già durante le visite della commissione ACES, che negli scorsi mesi ha esaminato impianti, associazioni, programmi e strutture sportive locali.
La premiazione finale è prevista al Parlamento Europeo di Bruxelles entro la fine del 2026.
