Blatte e gravi carenze igieniche: chiuso un ristorante in via di Prè a Genova

Ispezione congiunta di Asl e polizia locale nel centro storico: sospesa l’attività di un locale di cucina senegalese e italiana per violazioni igienico-sanitarie

Grave violazione delle norme igienico-sanitarie in via di Prè, nel cuore del centro storico di Genova, dove un ristorante di cucina senegalese e italiana è stato chiuso a seguito di un controllo congiunto effettuato dagli ispettori dell’Asl e dagli agenti della Polizia Locale. L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio periodico finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle regole previste per la somministrazione di alimenti.

Sporcizia diffusa e presenza di blatte in cucina

Nel corso dell’ispezione, i tecnici hanno riscontrato una situazione igienica definita critica. In particolare è stata accertata una diffusa presenza di sporcizia dietro il bancone e nelle aree destinate alla preparazione dei cibi, condizioni incompatibili con i requisiti minimi previsti dalla normativa sanitaria vigente. A rendere ancora più grave il quadro è stata la presenza di blatte vive all’interno della cucina, elemento che rappresenta un rischio concreto di contaminazione degli alimenti e di possibile diffusione di patologie.

Chiusura immediata e sigilli al locale

Alla luce delle irregolarità emerse, è stato disposto sul posto il provvedimento di sospensione immediata dell’attività, con l’apposizione dei sigilli al ristorante. La decisione è stata adottata per prevenire qualsiasi ulteriore pericolo per i consumatori e per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate all’interno del locale.

Le condizioni per la riapertura dell’attività

Il ristorante potrà riaprire esclusivamente dopo aver eliminato tutte le non conformità rilevate durante il controllo. Saranno necessari interventi di pulizia approfondita, operazioni di disinfestazione e, se richiesto, lavori strutturali volti a garantire ambienti idonei alla preparazione e alla conservazione degli alimenti. L’effettivo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dovrà essere verificato attraverso un nuovo sopralluogo da parte dell’Asl prima di qualsiasi autorizzazione alla ripresa dell’attività.

