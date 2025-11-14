Blatte, assunzioni irregolari e carenze igieniche nel centro storico di Genova: chiusi due negozi

Sei attività multate. Il blitz nel centro storico e le sanzioni elevate

La Compagnia dei Carabinieri – Compagnia Genova Centro, insieme al personale della ASL 3 Genovese ha condotto un servizio “alto impatto” nel cuore del centro storico di Genova, controllando sei attività commerciali tra take‐away, bar, panificio e minimarket. Le verifiche hanno portato alla luce molteplici irregolarità, tra cui carenze igieniche, dipendenti non regolarmente assunti e infestazioni da insetti. Per queste motivazioni complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di 20.500 euro.

Infestazione da blatte e chiusure immediate

In particolare, in due dei locali ispezionati è stata riscontrata la presenza di blatte e altri insetti infestanti. In uno dei casi è stata disposta la chiusura totale dell’esercizio, mentre nell’altro locale la sospensione ha riguardato solo l’area deposito, dove l’infestazione è risultata circoscritta. Le autorità hanno rilevato anche scongelamento errato degli alimenti, attrezzatura e locali non adeguatamente igienizzati, oltre a violazioni nelle norme relative agli oggetti destinati al contatto alimentare.

Assunzioni irregolari e responsabilità dei titolari

Oltre alle criticità igienico‐sanitarie, le verifiche hanno evidenziato che alcuni dipendenti operavano senza regolare contratto o iscrizione contributiva. Questa violazione ha aggravato la posizione dei titolari dei locali, che sono stati raggiunti dalle relative sanzioni e – nei casi più gravi – dalla chiusura dell’attività. Le combinazioni di dati mostrano come il rispetto delle normative in materia di lavoro e igiene sia centrale per la tutela della salute pubblica e del commercio corretto.

