Bivacchi e degrado in centro città, fotoreporter Plinio invia dossier a Bucci

L’ex vicepresidente della Regione Liguria Gianni Plinio (passato a CasaPound) si trasforma in fotoreporter e invia al sindaco di Genova Marco Bucci una documentazione fotografica “in cui si evidenzia un bivacco di vagabondi nella prima mattinata odierna sotto i portici di via XII Ottobre con richiesta di interventi di prevenzione e sorveglianza”.

“Che Genova meravigliosa e’ mai – sostiene Plinio – quella in cui si tollera che nel salotto buono della città dei vagabondi bivacchino con tanto di bottiglie di vino e di birra? E’ necessario provvedere con interventi sistematici di controllo e di prevenzione in modo tale da fermare il degrado in zone, come quella di Piccapietra, che sono sedi di pregiate attività commerciali ed assai frequentate dai turisti in visita nella nostra città”.