BimbimBici, domenica 8 maggio a Ventimiglia

Fiab Riviera dei Fiori, in collaborazione con Unicef Imperia, Artek Venitmiglia, AlfoBike e Trucco Bike On The Roya, organizza BimbimBici – domenica 8 maggio ore 9:00 a Ventimiglia.

BimbimBici è una giornata di festa dedicata ai bambini ed alle loro famiglie per promuovere l’utilizzo quotidiano della bicicletta per uno stile di vita sano.

Serve a creare consapevolezza sul tema della mobilità dolce e sostenibile e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di riqualificare lo spazio pubblico per città e strade sicure, aree verdi, ciclabili e spazi dedicati in prossimità delle scuole.

L’edizione 2021 ha avuto più di 210 eventi in 18 regioni, oltre 200 città coinvolte per un totale di oltre 40.000 partecipanti!

L’8 Maggio Fiab Riviera dei Fiori da appuntamento ai bambini accompagnati dalle famiglie a Ventimiglia alle ore 9:00.

Iscrizioni presso il Giardino del Corsaro Nero a Ventimiglia

Partenza ore 10:00 per la pedalata.

Sono previsti due percorsi.

Ventimiglia zona del Campasso per i più piccoli

Giro di boa presso Capo Sant’ampelio e ritorno al Campasso per i più grandi.

La musica accompagnerà il gruppo lungo tutto il percorso.

Inoltre nella nella zona del Campasso ci saranno diverse attività per far divertire i piccoli ciclisti ma anche per diffondere la conoscenza della bicicletta.

AlfoBike allestirà un’officina meccanica con dimostrazioni pratiche.

I ragazzi dell’associazione Trucco Bike On The Roya organizzeranno un percorso con saltelli e gincane.

La partecipazione è gratuita, aperta a tutti ed è possibile partecipare anche con monopattini, pattini a rotelle e cargobike.

FIAB RdF consiglia l’uso del caschetto e di verificare le buone condizioni delle bici.

In caso di maltempo la manifestazione potrebbe essere rimandata.

Di seguito il link dell’evento con tutti i dettagli: https://fb.me/e/3bQzLpxQO

Segui la pagina Facebook FIAB Riviera dei Fiori.