Bilancio, Sanna: Bucci senza coraggio. Aumentate diseguaglianze

“L’unico a non aver avuto il coraggio di fronte a questo bilancio è stato il presidente Marco Bucci, che non è stato neppure in grado di presentarlo in aula. E il coraggio è proprio ciò che è mancato a questa manovra di bilancio.

Il governatore ligure, dopo i disastri lasciati nel Comune di Genova, vuole replicare lo stesso schema anche in Regione Liguria.

Oggi la Liguria è una regione con tutti gli indicatori negativi e questo bilancio non dà alcuna risposta ai problemi reali dei cittadini.

Come Gruppo del Pd abbiamo cercato di portare l’attenzione su scuola, emergenza casa, lavoro, famiglie, sociale, grandi assenti di questa manovra.

Ma a questa destra è mancato il coraggio e ha costruito un bilancio incapace di incidere sulla vita delle persone e destinato ad aumentare le disuguaglianze, senza alcuna visione per il futuro della Liguria”.

Lo ha dichiarato ieri il capogruppo del PD in Regione Liguria Armando Sanna sulla manovra di bilancio della giunta Bucci, sostenuta e approvata dalla maggioranza di centrodestra.