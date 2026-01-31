Bilancio Amt 2024, Bucci: piano regionale pronto

Il presidente della Regione assicura interventi su capitale e contributi senza rischi per azienda e lavoratori

Con l’approvazione del bilancio 2024 di Amt si apre una fase di intervento coordinato tra Regione Liguria e Comune di Genova. A confermarlo è il presidente regionale Marco Bucci, che ha fatto il punto sulla situazione dopo un confronto operativo con il vicesindaco Pietro Piciocchi Terrile, evidenziando la predisposizione di un piano strutturato per affrontare le criticità emerse.

Il ruolo della Regione nel rafforzamento finanziario

Bucci ha chiarito che la Regione è pronta a intervenire per il ripristino del capitale sociale dell’azienda, senza che ciò comporti necessariamente l’assunzione di una posizione di controllo. Parallelamente, sia l’ente regionale sia l’amministrazione comunale hanno manifestato l’intenzione di incrementare i contributi annuali destinati al servizio di trasporto pubblico locale, a sostegno della sostenibilità economica di Amt.

Analisi dei conti e margini di ottimizzazione

Dalle prime verifiche sui dati di bilancio, secondo quanto dichiarato dal presidente, emergono voci suscettibili di revisione. Una diversa valutazione di alcune poste contabili o il loro aggiornamento sulla base delle informazioni più recenti potrebbe consentire una riduzione del disavanzo. Bucci ha ribadito che non sussistono criticità legate alla continuità aziendale né al pagamento degli stipendi ai dipendenti.

Il percorso istituzionale e i tempi previsti

Il programma di intervento elaborato con il vicesindaco sarà sottoposto all’esame dell’esperto nominato dal tribunale. In caso di esito favorevole, l’operazione potrà essere formalizzata dopo l’assemblea dei soci prevista per marzo, con una possibile attuazione entro il mese di giugno. La strategia delineata si inserisce in una visione di lungo periodo che punta alla creazione di un’azienda unica del trasporto pubblico, più solida e strutturata, modello che potrebbe essere esteso anche alle altre province liguri.