Biblioteca e Archivio Società Economica di Chiavari aprono anche il sabato dalle 9 alle 13, iniziativa messa in campo per migliorare il servizio rivolto alla cittadinanza

La Biblioteca Civica di Chiavari, gestita dal Comune e dalla Società Economica, è un punto di riferimento per gli appassionati di cultura e storia, con oltre 96.000 volumi, preziosi manoscritti e incunaboli, e uno spazio aperto a tutti. Custodisce una vasta raccolta di archivi storici, manoscritti e stampe, che rappresentano preziosi tasselli della memoria collettiva.

“L’apertura della biblioteca e degli archivi anche il sabato mattina rappresenta un passo significativo per rafforzare il ruolo della Società Economica come punto di riferimento culturale per la città. Rendere accessibili il nostro patrimonio librario e documentale a un pubblico più ampio, inclusi studenti, ricercatori e cittadini che durante la settimana hanno meno possibilità di usufruire di questi servizi, significa valorizzare la nostra storia e renderla viva.

È un impegno concreto per la diffusione della cultura e della conoscenza, elementi fondamentali per la crescita di una comunità consapevole e partecipe” spiega il presidente della Società Economica di Chiavari, Francesco Bruzzo.

“La biblioteca non è solo un luogo di conservazione del sapere, ma uno spazio di incontro, studio e ricerca aperto a tutta la cittadinanza. L’estensione dell’orario di apertura al sabato mattina permette di rispondere meglio alle esigenze di studenti, studiosi e appassionati, offrendo loro un accesso più ampio a libri, documenti e archivi. Questo servizio aggiuntivo sottolinea l’importanza della biblioteca come presidio culturale e punto di riferimento per la comunità, favorendo la divulgazione del sapere e il confronto tra generazioni” aggiunge Enrico Rovegno, responsabile della Biblioteca.

“L’amministrazione comunale investe sui giovani, sulla cultura e sugli spazi di aggregazione. Con circa 350 mila euro di finanziamento complessivo tra la biblioteca della Società Economica e lo Spazio Lido.

Un impegno concreto che si traduce in maggiori opportunità e servizi per tutti i fruitori, cittadini e ragazzi- conclude Michela Canepa, vicesindaco e assessore al bilancio e alle politiche sociali – Il Comune garantisce l’apertura della Biblioteca della Società Economica, anche il sabato mattina, grazie ad un investimento di quasi 200 mila euro l’anno, tra personale e contributi.

Lo spazio Lido, inaugurato nel 2023, è una realtà di successo sul territorio per lo studio e il coworking, sempre più vivo e dinamico.

Gratuito, moderno, sul mare. Anche qui l’impegno dell’amministrazione è tangibile, con 150 mila euro di risorse messe in campo ogni anno”.