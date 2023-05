Bianchi – Zambelli alla Targa Florio per la Suzuki Rally Cup

Domani e sabato la coppia genovese attesa nel terzo atto della serie

Terzo atto della Suzuki Rally Cup 2023, domani e sabato alla “Targa Florio” in Sicilia, e terzo impegno in questa serie per i genovesi Stefano Bianchi e Francesco Zambelli. Dopo aver partecipato alle gare de Il Ciocco e Regione Piemonte – Alba, i due amici sono pronti a rituffarsi nella mischia con la loro Swift BoosterJet in configurazione Racing Start fornitagli dalla savonese PFA Motorsport ed iscritta con i colori dell’Alma Racing.

“Una nuova gara per noi inedita – osserva Stefano Bianchi – un rally blasonato, molto sentito e difficile che farà aumentare, comunque, la nostra esperienza. Dopo il secondo posto di classe conquistato ad Alba, proveremo a confrontarci per bene, alzando ancora leggermente l’asticella della nostra prestazione tenendo, però, sempre ben presente il nostro obbiettivo di partenza, che è quello di salire sulla pedana d’arrivo”.

Appuntamento importante, quello della “Targa Florio”, per Stefano Bianchi e Francesco Zambelli, che attualmente occupano la terza posizione nella classifica Racing Start, riservata agli equipaggi su Suzuki Swift BoosterJet. A Palermo non saranno in gara i fratelli Milivinti, gli attuali leader in graduatoria, e per i genovesi si preannuncia, pertanto, una buona occasione sia di confronto con Livieri – Viotti, secondi a 2 punti da loro, che per ridurre la distanza dai capofila.