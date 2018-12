Berrino: Centri impieghi rafforzati, 67 nuove assunzioni nel biennio 2019-2020

Sono 67 le assunzioni in programma per il biennio 2019-2020 per il rafforzamento dei Centri per l’impiego della Liguria.

Lo ha stabilito ieri la giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche attive del Lavoro Gianni Berrino, approvando lo schema di convenzione tra Regione Liguria e Anpal-Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e tra Regione Liguria e ministero del Lavoro e Politiche sociali, in base al programma operativo nazionale di inclusione sociale.

“La dotazione finanziaria destinata alla Liguria – ha spiegato Berrino – è di circa 4 milioni di euro finalizzati al rafforzamento delle funzioni dei Centri per l’impiego, nell’ottica della riorganizzazione in discussione in sede governativa. Come Regione abbiamo ritenuto opportuno inserire, da gennaio, 67 nuovi operatori, a tempo determinato, in possesso di specifiche competenze, in linea con il fabbisogno dell’utenza e delle nuove funzioni che i centri per l’impiego sono chiamati a svolgere. La ripartizione del nuovo personale andrà incontro alle specificità di ciascun territorio, tenendo conto delle caratteristiche dell’utenza”.