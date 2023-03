Bernardo Casertano torna al Teatro Akropolis di Genova Sestri Ponente il 10 marzo alle 20:30 con “Romeo e Giulietta”.

Bernardo Casertano torna al Teatro Akropolis, i dettagli.

Appuntamento venerdì 10 marzo 2023 alle 20.30 in via Mario Boeddu 10 a Sestri Ponente con Romeo e Giulietta.

Dopo la trilogia composta da Dino, Caligola. Assolo1 e Charta, l’artista abbandona per la prima volta la creazione individuale per dedicarsi a un gruppo di giovani attori con cui esplorare nuove dinamiche espressive.

Casertano, insieme ai performer che lavoreranno con lui durante la residenza a Teatro Akropolis, affronta il testo di una delle opere più famose di William Shakespeare, in cui il tema dell’amore gentile viene scardinato a favore di quello carnale e passionale.

La parole che saranno portate in scena si uniranno a una performance in cui la fisicità promette una forza espressiva almeno altrettanto importante.

Uno dei temi che saranno sviluppati durante il laboratorio è il parallelo fra un amore che nasce e muore in quattro giorni, cambiando per sempre il destino dei suoi protagonisti, con quello dell’attore, che realizza la sua identità nel tempo di uno spettacolo che scompare, in questo caso, in settanta minuti.

Una ricerca di cui questo appuntamento costituisce il primo confronto con il pubblico, in una progressione creativa che aprirà nuove strade ai pensieri e alle emozioni scaturiti da un testo classico inesauribile. Biglietto unico a 5 euro.

La formazione artistica di Bernardo Casertano è segnata da artisti quali Eugenio Barba, Giancarlo Sepe, Danio Manfredini, Sabino Civilleri, Manuela Lo Sicco (compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante), Roberto Latini, Jean Paul Denizon, Roberto Castello.

Dino, prima prova alla regia, è il primo tassello di una trilogia sulla condizione umana e ha ricevuto una menzione speciale come miglior spettacolo straniero all’International Theatre Forum “Alter Ego” Sofia (Bulgaria). Il secondo spettacolo diretto da Casertano è Caligola-Assolo.1 che apre la XV edizione del Festival Opera Prima (Rovigo) come vincitore del bando “IN METAMORFOSI – Residenze per la ricerca teatrale 2019”.

Charta completa la trilogia. Al cinema ha lavorato con Alessandro D’Alatri, Paolo Genovese, Manetti Bros, Paolo Vari, Carlo Verdone, Alessandro Avellino, Alessio Cremonini, Francesco Vicario. La ricerca di Casertano in ambito teatrale è orientata verso la centralità del corpo come via primaria di espressione.

BIGLIETTI

Sharing delle residenze artistiche

Biglietto unico € 5

I biglietti possono essere acquistati

· online su mailticket

· presso la biglietteria a partire da 1 ora prima dell’inizio dell’evento

La prenotazione può essere effettuata:

· Telefonando al 329.1639577 tutti i giorni dalle 10 alle 20 o inviando un WhatsApp con: nome, titolo spettacolo, numero posti

· Compilando il form di prenotazione sul sito http://www.teatroakropolis.com

Teatro Akropolis

(Via Mario Boeddu 10, Genova Sestri Ponente)