Oggi, intorno alle ore 14:15 è stato segnalato un incendio a bordo di un’imbarcazione di circa 24 metri, a circa 4 miglia al largo di Bergeggi.

A bordo si trovavano cinque persone, tutte messe in salvo sul tender.

Verso la zona dell’evento stanno convergendo la motobarca dei vigili del fuoco di Savona, l’unità Gadda del Servizio Nautico del Comando di Genova e l’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi della Guardia Costiera e al rimorchiatore.

Aggiornamento

L’imbarcazione in questo momento è trainata dai rimorchiatori verso il porto di porto vado scortata dalla motovedetta della capitaneria di porto e dalla imbarcazione dei vigili del fuoco del comando di Savona. L’imbarcazione VF di GE ha fatto rientro.

L’imbarcazione era un Leopard 27 con una certa quantità di carburante a bordo.

