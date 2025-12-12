Beppe Marotta premiato a Genova con il Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti

A Genova il presidente dell’Inter riceve il prestigioso riconoscimento per passione e impegno, nel corso di una serata benefica a favore della Fondazione Gigi Ghirotti

La serata del 1° dicembre 2025 ha visto Genova protagonista di un evento di sport, impegno sociale e solidarietà: presso l’Acquario di Genova, il dirigente sportivo Beppe Marotta è stato insignito del premio “Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti”, consegnato nell’ambito del tradizionale Charity Event di Stelle nello Sport a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Il riconoscimento celebra la carriera e i valori umani di Marotta, tra passione, coraggio e generosità, evocando la figura dello storico giornalista e dirigente sportivo Gian Luigi Corti, a cui è dedicato il premio dal 2022.

Premio “Un Cuore da Leone” e la cerimonia nell’ambito del Charity Event

La cornice dell’evento benefico organizzato da Stelle nello Sport ha fatto da sfondo alla consegna del premio a Marotta, che entra nell’albo d’oro accanto a personalità come Gianluca Vialli, Fefé De Giorgi e Giovanni Malagò. Il riconoscimento è stato voluto per onorare chi, come Corti, ha dimostrato di non arrendersi di fronte alle sfide più dure, qualità riscontrate nella lunga carriera di Marotta nel mondo del calcio italiano.

La cerimonia ha visto la partecipazione di oltre 250 ospiti tra istituzioni, imprenditori e personalità del mondo sportivo ligure. Tra i presenti, il presidente del Consiglio regionale ligure Stefano Balleari, l’assessore regionale allo sport Simona Ferro e il consigliere comunale ai grandi eventi Lorenzo Garzarelli hanno premiato Marotta, che ha ricevuto anche un quadro realizzato dal pittore spezzino Nicola Perucca raffigurante il suo percorso sportivo.

Il percorso professionale di Beppe Marotta

Sul palco, Marotta ha ripercorso il suo straordinario percorso professionale, iniziato nel settore giovanile del Varese fino ad arrivare alla presidenza dell’Inter, passando per tappe importanti come la Sampdoria e la Juventus. La sua esperienza è caratterizzata da una profonda conoscenza del calcio italiano e da una forte capacità di gestione, mediazione e costruzione di relazioni professionali, qualità che lo hanno distinto nel corso di oltre cinquant’anni di carriera. La permanenza a Genova, con otto anni alla guida della Sampdoria culminati con la qualificazione ai preliminari di Champions League, è stata ricordata da Marotta come uno dei momenti più significativi del suo cammino umano e professionale.

Marotta ha sottolineato il valore personale del premio ricevuto in Liguria, definendo la città un trampolino fondamentale per la sua crescita professionale e ricordando con affetto figure chiave come il presidente Riccardo Garrone. Ha inoltre condiviso riflessioni sul cambiamento del calcio negli ultimi decenni, dalla prevalenza di mecenati a un modello dominato dai fondi di investimento, e sull’importanza di un team di collaboratori validi come fondamento del successo di un leader.

Charity Event e il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti

La serata benefica non si è limitata alla premiazione. Nell’ambito del Charity Event, alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS è stato consegnato un assegno di 63.000 euro, frutto di iniziative solidali promosse nel corso della stagione da Stelle nello Sport, per sostenere l’assistenza socio-sanitaria a persone con malattie inguaribili, sia a domicilio sia presso hospice. La Fondazione, attiva da oltre 40 anni, è impegnata quotidianamente nell’accompagnamento dei pazienti nel percorso di fine vita con cure palliative e supporto alle famiglie.

Il prof. Franco Henriquet, presidente della Fondazione, ha ringraziato Stelle nello Sport per l’aiuto prezioso non solo dal punto di vista economico, ma anche nella promozione e comunicazione dell’attività a favore della collettività. Il legame tra la Fondazione e l’associazione sportiva ligure prosegue da oltre 26 anni, consolidando una rete di sostegno duratura tra sport, istituzioni e solidarietà.

L’impegno benefico continua con l’Asta delle Stelle

A margine del Charity Event, Stelle nello Sport ha annunciato l’avvio di una speciale sessione natalizia dell’Asta delle Stelle, iniziativa benefica che prosegue il sostegno alla Fondazione Gigi Ghirotti con l’asta online di cimeli sportivi autografati da atleti nazionali e internazionali. Tra gli oggetti all’incanto figurano maglie di campioni del calcio di Serie A e memorabilia di altre discipline, disponibili sulla piattaforma dedicata fino a metà dicembre, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente i fondi destinati all’assistenza socio-sanitaria.

La collaborazione tra campioni dello sport, società sportive, istituzioni e gruppi militari sottolinea l’importanza sociale di eventi come quello genovese, dove la promozione dei valori sportivi si intreccia con iniziative di solidarietà concrete a favore delle persone più fragili.

