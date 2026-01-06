Befana in festa a Genova: calze, musica e spettacolo in piazza Matteotti per l’Epifania

Martedì 6 gennaio alle 15.30 la Befana arriva in piazza Matteotti calandosi dalla scala dei Vigili del fuoco, tra banda musicale, balli e dolci per i bambini

Genova si prepara a celebrare l’Epifania con una grande festa in piazza Matteotti, dedicata soprattutto ai più piccoli. Martedì 6 gennaio, a partire dalle 15.30, la simpatica Befana farà il suo ingresso spettacolare calandosi dalla scala dei Vigili del fuoco, regalando calze, caramelle e dolciumi ai bambini. Un momento atteso e suggestivo che ogni anno richiama numerose famiglie nel cuore della città.

Musica, balli e animazione per grandi e piccini

Ad accompagnare l’arrivo della Befana sarà l’esibizione della Banda musicale di Rivarolo, con inizio alle ore 15, che contribuirà a creare un clima di festa e allegria. Dopo lo spettacolare ingresso dall’alto, la piazza si animerà con balli e dj set, trasformandosi in uno spazio di condivisione e divertimento pensato per coinvolgere adulti e bambini nel pomeriggio dell’Epifania.

L’organizzazione dell’evento e le collaborazioni

L’iniziativa è promossa dal Comune di Genova, in collaborazione con Fiva Confcommercio, il Comando dei Vigili del fuoco, l’Associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Le caramelle e i dolci distribuiti durante l’evento sono offerti da Fiva Confcommercio e dalla Camera di Commercio, a sostegno di un appuntamento che unisce tradizione, spettacolo e partecipazione cittadina.

Il Passaporto dei Presepi e la conferenza ai Cappuccini

La giornata del 6 gennaio si inserisce anche nel calendario dell’iniziativa Passaporto dei Presepi. Alle 16.30, presso il Museo dei Cappuccini in piazzetta Santa Caterina Fieschi Adorno, è in programma la conferenza “Presepi a Genova tra XVIII e XIX secolo”, a cura di Giulio Sommariva, docente dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. Un appuntamento dedicato all’approfondimento storico e artistico della tradizione presepiale genovese.

Il valore simbolico dell’Epifania nella tradizione genovese

La scelta del 6 gennaio, giorno dell’Epifania e dell’Adorazione dei Magi, riveste un forte valore simbolico nella storia e nell’iconografia del presepe. Questa ricorrenza rappresenta un momento centrale della tradizione cristiana e culturale, offrendo l’occasione per riscoprire le radici artistiche e identitarie del presepe a Genova, tra storia, fede e patrimonio culturale.

