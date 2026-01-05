Befana 2026 in Liguria, tutti gli eventi del 5 e 6 gennaio a Genova e nelle principali città

Dalle feste in piazza agli appuntamenti per famiglie, passando per musei, tradizioni popolari e serate musicali: il calendario completo dell’Epifania 2026 in Liguria

Il calendario della Befana 2026 a Genova si apre tra iniziative storiche e appuntamenti pensati per famiglie e bambini. Martedì 6 gennaio piazza Matteotti diventa il cuore delle celebrazioni cittadine con il tradizionale arrivo della Befana che si cala dall’autoscala dei Vigili del Fuoco, uno dei momenti più attesi dell’Epifania genovese. A partire dal primo pomeriggio, la piazza si anima con musica, intrattenimento e la distribuzione di calze e dolciumi grazie alla collaborazione tra Comune di Genova, Fiva Confcommercio e Camera di Commercio, in un contesto pensato per coinvolgere grandi e piccoli.

Le iniziative per famiglie e bambini nei musei cittadini

Sempre martedì 6 gennaio, il Museo delle Culture del Mondo – Castello D’Albertis ospita “Giro del Mondo in Cerca della Befana!”, un’attività interattiva rivolta ai bambini e alle famiglie. L’iniziativa si sviluppa tra le sale del museo attraverso indizi e prove che trasformano la visita in un’esperienza ludica ed educativa. Sono previsti due turni, uno in tarda mattinata e uno nel pomeriggio, con partecipazione su prenotazione. Nei giorni del 5 e 6 gennaio anche altri musei genovesi propongono aperture e attività speciali legate alle festività, tra visite guidate e percorsi tematici in sedi storiche come Palazzo Rosso e Palazzo Ducale.

Il Winter Park e la Befana a Ponte Parodi

Fino al 6 gennaio prosegue a Genova anche il Winter Park di Ponte Parodi, uno dei principali poli di intrattenimento delle festività natalizie. Il parco divertimenti, con oltre cento attrazioni, dedica un’attenzione speciale alla giornata dell’Epifania: nel pomeriggio del 6 gennaio le Befane si muovono tra le giostre distribuendo caramelle e piccoli doni, creando un’atmosfera di festa che accompagna la chiusura del periodo natalizio in città.

La notte della Befana tra musica e divertimento

Accanto agli eventi per famiglie, Genova propone anche appuntamenti dedicati a un pubblico adulto. La sera di lunedì 5 gennaio il Tao Disco Club ospita il “Befana Party”, una serata musicale che accompagna la notte dell’Epifania con DJ set e musica dance. Un’occasione per vivere la Befana in una chiave più contemporanea, affiancando alle tradizioni popolari anche il divertimento notturno.

Le celebrazioni della Befana nei comuni della Liguria

Non solo Genova: la Befana 2026 coinvolge numerosi centri della Liguria. A Camogli, lunedì 5 gennaio, la Pro Loco organizza la tradizionale festa dell’Epifania con la sfilata della Befana per le vie del borgo e la distribuzione di dolci ai bambini nel pomeriggio. Nello stesso giorno, a Baccano, in provincia della Spezia, la ricorrenza è celebrata con falò, musica e animazione in piazza, nel segno delle antiche tradizioni popolari legate all’Epifania.

Dalla Riviera di Levante al Ponente, tra mare e tradizione

Martedì 6 gennaio la Befana arriva anche a Lerici, dove visita diverse frazioni del territorio comunale consegnando calze ai bambini e animando le piazze con momenti di festa. A Rapallo l’Epifania è caratterizzata dall’arrivo della Befana dal mare, uno degli appuntamenti più suggestivi della Riviera di Levante, mentre a Sestri Levante la “Moto Befana” attraversa la città coinvolgendo appassionati e famiglie. In località come Arenzano, Santa Margherita Ligure e in Val Graveglia sono previste iniziative diffuse dedicate ai più piccoli, a conferma di una tradizione molto sentita in tutta la regione.

La Befana 2026 a Bordighera

Nel Ponente ligure, Bordighera ospita fino al 6 gennaio il villaggio “Aspettando la Befana”, allestito lungo Corso Italia. L’iniziativa, inserita nel programma regionale “Luci e colori dell’inverno”, propone attività, giochi e intrattenimento per famiglie durante tutta la giornata, accompagnando residenti e visitatori verso la conclusione delle festività natalizie.

