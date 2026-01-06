Befana 2026 a Genova, piazza Matteotti in festa tra musica e dolci per i bambini

Grande partecipazione per l’arrivo della Befana nel cuore della città. La sindaca Salis: «Genova viva, accogliente e piena di energia»

Piazza Matteotti si è trasformata in un grande spazio di festa per l’arrivo della Befana, uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie a Genova. Nel pomeriggio, la simpatica vecchietta ha fatto il suo ingresso spettacolare calandosi dalla scala dei Vigili del Fuoco, attirando l’attenzione di centinaia di famiglie e bambini accorsi nel centro storico. Un momento suggestivo che ha unito tradizione e spettacolo, confermandosi come uno dei simboli della chiusura delle festività in città.

Musica, dolci e intrattenimento per le famiglie

Ad accompagnare l’arrivo della Befana è stata l’esibizione della Banda musicale di Rivarolo, che ha animato la piazza con un repertorio festoso e coinvolgente. Subito dopo, la Befana ha iniziato a distribuire calze, caramelle e dolciumi ai più piccoli, regalando sorrisi e creando un clima di gioia condivisa. Il pomeriggio è proseguito tra balli, musica e dj set, trasformando piazza Matteotti in un punto di incontro per genovesi e visitatori, in un’atmosfera pensata soprattutto per le famiglie.

Sindaca Salis: «Genova ha risposto con entusiasmo»

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Genova Silvia Salis, presente all’evento, che ha sottolineato il valore simbolico di questa giornata come chiusura di un periodo particolarmente partecipato. «Siamo molto felici di come sono andate queste festività, ed è bellissimo concluderle con un fiume di persone che si sono ritrovate in piazza per accogliere la Befana», ha dichiarato. La prima cittadina ha ricordato come, dall’accensione dell’albero di Natale fino agli eventi di fine anno, Genova abbia risposto con entusiasmo a tutte le iniziative proposte, registrando una forte presenza di turisti e una partecipazione significativa anche agli appuntamenti più affollati, come il Capodanno in piazza della Vittoria.

Un Natale diffuso nel centro città

Nel suo intervento, la sindaca Salis ha evidenziato come le iniziative natalizie abbiano contribuito a rendere Genova una città viva e accogliente per diverse settimane consecutive. Le vie del centro, animate da eventi e installazioni luminose, hanno fatto da cornice a un calendario diffuso che ha coinvolto residenti e visitatori. L’arrivo della Befana in piazza Matteotti ha rappresentato il momento conclusivo di questo percorso, rafforzando l’immagine di una città capace di attrarre e coinvolgere pubblici diversi.

L’organizzazione dell’evento e le collaborazioni

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con Fiva Confcommercio, il comando dei Vigili del Fuoco, l’Associazione Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Carabinieri. Un lavoro di squadra che ha permesso di garantire sicurezza, intrattenimento e una gestione ordinata dell’evento. Le caramelle e i dolci distribuiti ai bambini sono stati offerti da Fiva Confcommercio e dalla Camera di Commercio, a sostegno di una manifestazione che unisce tradizione popolare e promozione del centro cittadino.

