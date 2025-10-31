Becchi: sport gratis per anziani, ma si paga biglietto Amt. Salis vada a farlo nei vicoli e senza scorta

Sport senior, la “genialata” della giunta Salis. Questa cosa è veramente vergognosa e di uno squallore tale che dovrebbe far riflettere i genovesi di una certa età.

Prima il sindaco Silvia Salis toglie il diritto agli over 70 di utilizzare gratis i mezzi del trasporto pubblico, e censura qualsiasi opposizione al riguardo.

Poi rendendosi conto che i genovesi non dimenticheranno il torto subito che cosa fa?

Lancia una nuova “iniziativa”: sport gratuito per gli over 65 con “corsi light fitness e attività guidate da esperti”.

Il progetto è un chiaro strumento di controllo sociale della popolazione anziana (a Genova è di oltre 160mila persone) che ovviamente potrà usufruire dí quel servizio e di tutta la propaganda ad essa connessa.

Pensate in campagna elettorale all’uso che si potrà fare di tutti i nomi registrati.

La beffa è che per andare a fare sport dovrai prendere il mezzo pubblico. E pagartelo.

E sì, non sapendo che fare con Amt, la giunta Salis sogna autobus pieni di anziani paganti.

Carissimi coetanei genovesi, non state a questo gioco e boicottate questa iniziativa di un sindaco che la prima cosa che ha fatto è stata quella di togliervi un sacrosanto diritto sociale.

Lo sport se lo faccia lei in Centro storico e nelle ore serali o notturne, ma senza la scorta della Polizia Locale: lei da sola nei vicoli e poi vediamo se lo “sport” fa sempre bene alle persone. Prof. Paolo Becchi