Becchi: Meloni segua Trump, stop invio armi a Kiev e Vaffa alla UE

La UE di Ursula von der Leyen si vuole riarmare? Vaffa… alla UE.

Il presidente Usa Donald Trump ha giustamente deciso di sospendere gli aiuti militari al regime di Kiev.

Pertanto, l’Ucraina di Zelensky ha perso la guerra e la Russia di Putin l’ha vinta. Punto. Questa è la realtà.

Chi oggi in Europa si ostina a volere continuare la guerra cosa vuole?

Fare una guerra contro la Russia e gli Stati Uniti, che invece vogliono la pace?

E in Italia quali riflessi potrà avere la decisione di Trump?

La linea di Matteo Salvini è chiara: sta dalla parte del presidente Usa senza se e senza ma.

Quella di Giorgia Meloni non è, purtroppo, ancora così chiara.

La presidente del consiglio non tradisca Trump e sospenda anche lei gli aiuti militari al regime di Zelensky. Gli equilibrismi non servono più.

Per la pace l’Italia segua gli Usa: non invii più armi in Ucraina! Prof. Paolo Becchi