BB Competition: Liberato Sulpizio atteso nel Campionato Italiano Assoluto Rally

La Spezia – “Con grande soddisfazione, BB Competition è lieta di affiancare ancora Liberato Sulpizio nel Campionato Italiano Assoluto Rally, proseguendo nel rapporto di collaborazione costruito un anno fa. Un progetto impegnativo e, allo stesso tempo, stimolante, concretizzato grazie al supporto dei nostri partner ed alla collaborazione di un’azienda, la Eagle srl di Roma, che ha sposato a pieno la nostra filosofia”.

Con queste parole Claudio Arzà, presidente del sodalizio spezzino, ha ufficializzato la partecipazione del driver al principale confronto nazionale, contesto che lo vedrà alla partenza degli appuntamenti su fondo asfaltato al volante della Hyundai I20 R5 messa a disposizione dal team Friulmotor, esemplare equipaggiato con pneumatici Pirelli.

Un 2023 di nuove prospettive, quello del pilota laziale, atteso dall’esordio al volante della vettura a chiusura di una parentesi che lo ha visto – nelle due precedenti programmazioni sportive – esprimere le caratteristiche della Skoda Fabia Rally2. Al fianco di Liberato Sulpizio, nel ruolo di copilota, siederà ancora Alessio Angeli, compartecipe di un percorso che avrà nel Rally Il Ciocco il suo appuntamento di apertura.

“Sono felice di poter vestire ancora i colori di BB Competition – il commento, entusiasta, di Liberato Sulpizio – sarà una stagione ricca di novità a partire dalla vettura, la Hyundai, per me nuova ed il team, la Friulmotor, una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni. L’obiettivo è quello di divertirsi ma, soprattutto, far divertire chi ci seguirà in prova speciale e crescere mettendo a frutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Quest’anno avremo occasione di partecipare a qualche gara in più rispetto allo scorso anno”.