BB Competition e Nicola Angilletta al Rally Terra Sarda

La Spezia – Saranno i settantatre chilometri del Rally Terra Sarda, appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 9, ad ambientare il prossimo impegno di BB Competition. La scuderia spezzina è pronta a schierare Nicola Angilletta sui settantatre chilometri previsti dal confronto, articolato su sei distinte prove speciali da ripetersi fino ad un totale di undici passaggi cronometrati. Il driver lucchese avrà a disposizione la Renault Clio Rally5 messa a disposizione dal team V-Sport ed equipaggiata con pneumatici Michelin, condivisa con il copilota Dario Giacomelli. Per Nicola Angilletta, il Rally Terra Sarda rappresenta valida occasione di qualificazione alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally, in programma il mese prossimo al Rally del Lazio.

La partenza della gara è in programma alle ore 14.30 di sabato, da Tempio Pausania. Da lì, gli interpreti del confronto si dirigeranno verso il primo giro di prove speciali, inaugurato dai quattro chilometri e cinquecento metri della “I graniti di Gallura, Fabrizio De Andrè”, primo banco di prova. Successivamente, saranno gli oltre dodici chilometri della “Mare Verde, Grimaldi” ad anticipare le fasi di riordino e di parco assistenza, ambientato a Tempio Pausania. Alle ore 18, semaforo verde per la seconda ripetizione delle prove speciali “I graniti di Gallura, Fabrizio De Andrè” e “Mare Verde, Grimaldi”. Due tratti che i protagonisti del Rally Terra Sarda affronteranno prima di giungere ad Arzachena per il secondo riordino in programma e disputare – alle ore 20 – la quinta prova speciale, “Il centenario – Aire” di 1,69 Km, prova che manderà in archivio la prima tappa di gara, con l’arrivo delle vetture al Molo Vecchio di Porto Cervo, teatro del riordino notturno. Domenica, intervallati da un riordino ed un parco assistenza, entrambi ambientati a Porto Cervo, due giri sulle prove speciali “L’Isuledda – Gimar – Star Solar”, “Prova dei Giganti – Cala Costruzioni” e “Costa Smeralda – Ayla Project” saranno assoluti protagonisti della fase decisiva di gara, con cerimonia di arrivo e premiazioni in programma dalle ore 15.30 al Molo Vecchio di Porto Cervo.

Nella foto di Amicorally: Nicola Angilletta in azione sulla Renault Clio Rally5.