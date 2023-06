Basket – Torneo del Magra alla Landini Lerici

Lerici – “Torneo del Magra” per cestisti delle annate dalla 2004 alla 2007, ammessi 2 tesserati classe 2003, alla Gino Landini Lerici da venerdì 2 a domenica 4 Giugno.

Previsti 2 gironi di 3 squadre l’uno, al termine i complessi terzi classificati in ogni raggruppamento se la vedranno direttamente per la 5.a e la 6.a piazza, le prime due si incroceranno in semifinale (quindi “finalina” per la 3.a e la 4.a posizione fra le perdenti e “finalissima” invece tra le vincenti).

Arbitri federali, pranzi convenzionati ed eventuali attività per le compagini che giocheranno due partite nello stesso giorno, convenzioni presso una lista di ristoranti per i genitori.

Il programma al Palabiagini lericino…

Venerdì 2/6: Landini-Valtarese nel Girone A alle ore 9, Pontedera-Pontremoli nel B alle 11, Pallacanestro Milano-Valtarese alle 18 e Pontedera-Massa alle 20.

Sabato 3: Landini-Milano alle 9, Pontremoli-Massa alle 11, semifinale fra la 1.a nel Girone a e la 2.a nel B alle 18 e viceversa alle 20.

Domenica 4: finale per il 5.o e 6.o posto alle 9, per il 3.o e 4.o alle 11, per il 1.o e 2.o alle 17.

Nella foto il presidente “landiniano” Alberto Bodini